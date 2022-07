G-Shock NASA is een gelimiteerde special

Met dit oranje ding om de pols val je op. Het is een gelimiteerde G-Shock met een knipoog naar NASA.

Het moet je ding zijn. Maar met deze G-Shock om de pols weet je in elk geval zeker dat er iemand naar gaat vragen. Anoniem dit horloge dragen is er niet bij. Nu kun je twee verwijzingen verzinnen met dit ding. Of het verwijst naar de gevangenispakken van gevangenen in een Amerikaanse gevangenis. Of naar astronauten. Dat laatste is het geval.

NASA, uitgeschreven op de band van deze G-Shock, geeft het natuurlijk al weg dat dit een knipoog is naar de iconische ruimtepakken. Als je interesse hebt in dit horloge moet je er snel bij zijn. Casio lanceert dit als een gelimiteerd model en dus is het product slechts tijdelijk verkrijgbaar.

Naast oranje is zwart ook een terugkerend thema. Dat is weer een verwijzing naar de vizieren van de astronautenpakken. Via de Amerikaanse website van G-Shock kun je deze NASA special op de kop tikken. De prijs ligt op 170 dollar. Het referentienummer is GWM5610NASA4. Onbekend is hoe lang dit speciaaltje beschikbaar blijft. Het enige dat bekend is gemaakt is dat het om een tijdelijke editie gaat. Kortom, bij serieuze interesse moet je er snel bij zijn.