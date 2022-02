Ga jij deze nieuwe WhatsApp functie echt gebruiken?

WhatsApp heeft door middel van een update een nieuwe functie voor de spraakopname. Maar of je die echt gaat gebruiken?

Geregeld komt WhatsApp met updates die de functionaliteiten ten goede komen. Het maakt de berichten app net weer even wat fijner in gebruik. Maar soms zijn er ook updates die functies brengen waar je nauwelijks gebruik van gaat maken. Dit is er misschien zo’n eentje.

WhatsApp spraakopname

Althans, als je nauwelijks gebruiikt maakt van spraakopnamen dan is deze update niet voor jou. Met deze nieuwe update is het namelijk mogelijk geworden om spraakopnamen te luisteren terwijl je naar een andere chat gaat. De audio speelt op de achtergrond door. In het verleden was dit niet mogelijk. Dan moest je in de chat blijven om de opname te kunnen luisteren. Ging je weg uit de chat, dan stopte de audio. Het is niet duidelijk waarom het jaren heeft geduurd voordat ook WhatsApp doorhad dat spraakopname op deze manier super irritant was.

De meeste mensen zullen WhatsApp gebruiken om gewoon te chatten met een andere persoon. Die groep merkt in elk geval weinig van deze functie. Toch is het fijn dat WhatsApp deze functie eindelijk ingebakken heeft naar aanleiding van de update. Want ondergetekende maakt wel geregeld gebruik van spraakopnamen. En dat werkt door deze update een stuk beter. Mooi!