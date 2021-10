Gaaf Switch alternatief met Android onderweg

Een soort Switch maar dan draaiend op Android. Dat en meer is onderweg vanuit Lenovo die mobiel gamen eens flink gaat aanpakken.

Mobiel gamen: het is een hele happening. De Nintendo Switch blijft een mooie tussenoplossing als je dat gamen niet op je smartphone wil doen. Dat recept lijkt Lenovo te inspireren om mobiel gamen eens extra goed te doen.

Op de website van Lenovo zijn namelijk twee producten gelekt die voor de mobiele gamer best interessant kunnen zijn. Liliputing merkte dit op na de website van Lenovo in het Duits en Japans te bekijken. Het gaat dan om de Lenovo Legion Play. Het is het idee van een Switch, maar dan in een soort PSP-jasje. De knoppen lijken op die van een PlayStation-controller, je hebt twee joysticks en bumpers aan de achterzijde.

Het idee achter de Lenovo Legion Play is dat het device op Android draait. Zo heb je het gemak van Android als besturingssysteem maar wel een speciaal ontworpen Lenovo device voor ‘mobiel gamen’. Ook gaat cloud gaming een rol spelen. De specificaties zoals Lenovo ze deelde:

Designed for AAA gaming, the Lenovo Legion Play is the first Android cloud gaming console. The console lets users play hundreds of cloud games, stream their game library, or play mobile games. It features a 7″ 16:9 FHD bezel-less display, HDR 10, built-in controllers, dual speakers, dual vibration, and 7000mAh battery to provide the best gaming experience. Our developer program is open to all game developers. Coming soon in select markets.

Lenovo