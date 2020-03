Gaan de camera’s voor de iPhone 12 op de schop?

Buigt Apple haar achterstand om in een voorsprong?





De speculaties over de iPhone 12 nemen hand over hand toe. Deze keer komt er nieuws naar buiten over de camera’s op de iPhone 12.

Een anonieme bron weet te vertellen dat Apple met de camera’s een inhaalslag wil maken ten opzichte van concurrenten als de Samsung Galaxy 20-serie. Deze concurrenten hebben namelijk aan de achterkant al Time of Flight-sensoren in de cameravoering en bij de iPhone 11 is dat nog niet het geval.

Apple hanteert klaarblijkelijk de strategie ‘erop en erover’, want zij wil bij de iPhone 12 de geroemde 3D-camera die zij nu als front-camera gebruikt naar achteren verplaatsen.

De camera wordt dan ook een combinatie van laser, sensor en softwaresysteem. Hiermee kun je dus foto’s en video’s in 3D maken. Daarnaast wil men de concurrentie direct verslaan door allerlei AR-toepassingen aan de camera te koppelen.

Deze argumented reallity biedt mogelijkheden op allerlei gebied. Zo kun je informatie halen, maar ook spellen, zoals Pokémon, spelen. Dit biedt dus allerlei mogelijkheden voor game-ontwikkelaars.

Uiteraard weten we pas na de zomer of deze wellicht privacyminnende en waterdichte iPhone 12 ook een 3D-wonder wordt.

Bron: Fastcompany