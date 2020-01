Gaan we deze drie bijzondere Rolexen zien? [video]

Een voorproefje op Baselworld 2020?





De Zwitsers hebben een reputatie hoog te houden als het gaat om het maken van uurwerken. Het is daarom ook logisch dat het Zwitserse Basel van 30 april tot 5 mei de gastheer is van hét horloge-evenement van 2020, Baselworld.

Wat de CES is voor tech-fabrikanten is Baselworld voor horlogemakers en liefhebbers van alles wat met het uurwerk te maken heeft. Er is echter één kenmerkend verschil. Waar men in de tech-wereld al begint met ‘lekken’ voordat de inkt van een prototype droog is kun je er de klok op gelijk zetten dat de horlogemakers er alles aan doen om hun vindingen geheim te houden.

Toch is dit ook een eigen marketingstrategie, want hoe minder er bekend is, hoe meer geruchten er op gang komen. Jenni Elle ging op onderzoek uit en vroeg de liefhebbers welk horloge zij het liefst door Rolex onthuld zien worden. Daar kwam de volgende top 3 uit:

Rolex Submariner, uitgevoerd in staal, met blauwe wijzerplaat en kast, bijnaam ‘De Smurf’;

Rolex GMT Master II met zwarte wijzerplaat in rood/zwarte kast, bijnaam ‘New Coke’. Dit omdat er in 1955 een Rolex GMT Master II met de bijnaam ‘Coke’ is uitgebracht. Om misverstanden te voorkomen, het horloge werd vanwege het kleurgebruik (zie foto boven) vernoemd naar Pepsi Cola;

Rolex Submariner, uitgevoerd in 18 karaat geel goud met in klassiek groen uitgevoerde kast en wijzerplaat.

Dat was voor Elle een inspiratie en zij besloot de ontwerpen niet alleen alvast als voorproefje te maken, maar ze ook gelijk te reviewen.

Het resultaat is om van te watertanden. Uiteraard onthoudt Rolex zich van commentaar, dus of jij ooit een smurf of een dosis New Coke om jouw arm kunt krijgen is afwachten.

Een andere onthullende zet zou natuurlijk de presentatie van een heuse Rolex Smartwatch zijn. Ook daar wordt al jaren over gefantaseerd.

Foto: Rolex