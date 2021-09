Gaan we weer! Musk promoot munt: 900% omhoog

He did it again: Elon Musk heeft wederom een digitale munt gepromoot. En die munt steeg met een whopping 900%.

Elon Musk kennen we voornamelijk als Tesla CEO, maar ook als fervent Twitteraar. En op Twitter laat hij zich vaak uit over crypto’s. Of het nou over Bitcoin is of over een nieuwe meme- token, aandacht krijgt hij en de munt dan sowieso ook. Dat heeft hij nu weer gedaan. Hij deelde een foto van een Shiba Inu-pup en zei: “Floki is gearriveerd” tegen zijn 59,8 miljoen Twitter-volgers. Natuurlijk had de tweet invloed op de prijs van een paar specifieke op meme gebaseerde crypto-activa die gebruikmaken van de naam “Floki”.

Musk promoot nieuwe munt

Nou ja, nieuw. In ieder geval een relatief onbekende munt voor velen van ons. De man is al een tijdje fan van Dogecoin (DOGE). Hij kon het dan ook niet laten om bij een paar gelegenheden in het verleden een verwijzing te tweeten naar andere op meme gebaseerde hondenmunten. Musk verwees naar “baby doge” in een tweet en in een video die op Twitter werd gedeeld, zei Musk “papa doge”, terwijl hij naar zijn auto werd begeleid. In die tijd waren er meer dan 30 doge-achtige munten die ofwel de naam “doge” of het type hond “Shiba Inu” deelden.

Afgelopen zondag tweete Elon Musk over de komst van een nieuwe puppy en tweette hij blij: “Floki is gearriveerd.” Dat is al een aantal dagen geleden, maar het is des te interessanter om te zien wat het effect van de tweet was op de koers.

Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021

Effect

Musk promoot een munt, en hatsikidee omhoog gaat de koers. Het delen van een schattige Shiba Inu-pupfoto in een tweet van Musk heeft de prijs van ten minste twee specifieke crypto-activa beïnvloed. In een paar dagen steeg de token Shiba Floki (FLOKI) bijvoorbeeld maar liefst 969,5% in waarde. Het token FLOKI wordt op het moment van schrijven geruild voor $ 0,000000006177 per eenheid. FLOKI wordt beschouwd als een “community-owned” meme-valuta. En de website zegt dat het token “hyperdeflatoir” is. Dat zijn er wel meer, maar opeens staat deze munt dus in de schijnwerpers. De gegevens van de munt laten zien dat er een quadriljoen FLOKI-tokens zijn gemaakt en dat de tokens zijn overgedragen naar 18.847 adressen.