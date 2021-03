Gaat Apple eigen 5G modems maken voor hun iPhones? - Apparata

Gaat Apple echt eigen 5G modems maken of blijven ze gebruik maken van Qualcomm- modems? Analisten weten het!

Het botert al een tijdje niet meer tussen Qualcomm, dat onder andere chips maakt voor smartphones, en de smartphonefabrikant. Apple maakt nu nog gebruik van Qualcomm- modems in hun iPhones. In de iPhone 12 zit bijvoorbeeld de Snapdragon X55- modem, terwijl de nieuwe iPhone die dit jaar gelanceerd gaat worden uitgerust zal worden met de Snapdragon X60- modem. Maar analisten weten het zeker, Apple gaat zelf eigen modems maken.

Apple wil afstappen van de Qualcomm-modems

Analisten Blayne Curtis en Thomas O’Malley hebben een onderzoek gedaan en beschrijven in hun voorspellingen dat Apple dit van plan is te gaan doen en willen afstappen van de Qualcomm-modems. Dit zal voor de vaste leverancier van modems voor iPhones pijn gaan doen. Chipmakers Broadcom en Qorvo zullen hiervan gaan profiteren, aldus de analisten.

Apple bevestigde al eerder dat zij hieraan werken. Dat kwam eerder deze week naar buiten. Dit zijn ze aan het ontwikkelen in het nog officieel te openen European Silicon Design Center, dat in München komt te staan. Dit is niet heel verbazingwekkend, omdat Apple de smartphonemodem- tak van Intel heeft overgenomen. Dan past het in de lange termijn strategie dat het bedrijf eigen modems gaat produceren.

Komende jaren nog vast aan Qualcomm

Barclays meldde al eerder dat de nieuwe Apple- modem zowel sub-6GHz als mmWave zal ondersteunen. Dit zijn de twee belangrijkste technologieën voor 5G-netwerken, het lijkt erop dat Apple dus serieus is. Apple heeft nog wel even tijd om aan de ontwikkeling van eigen 5G modems te werken. Dat er nu, en de aankomende jaren nog Qualcomm-modems in iPhones zitten, is het gevolg van een juridische strijd tussen de twee bedrijven. Apple en Qualcomm spraken in 2019 af dat Apple de komende jaren de Snapdragon 5G-modems zal gebruiken. Maar daarna is het toch echt over. De anilisten voorspellen dat 2023 het jaar zal zijn dat Apple eigen modems heeft voor hun smartphones.