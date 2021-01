Gaat Cyberpunk 2077 eindelijk problemen oplossen?! - Apparata

We zijn ver na de feestdagen en eindelijk kunnen we actie van Cyberpunk 2077 met betrekking tot problemen oplossen verwachten.

Er zullen inmiddels duizenden en duizenden gamers afgehaakt zijn met Cyberpunk 2077. Met name op de PlayStation 4 werd de game geplaagd door bugs die de game zo goed als onspeelbaar maakten. Met ook druk van de Poolse overheid moet ontwikkelaar CD Projekt Red in actie komen. De ontwikkelaar zegt dat er binnenkort een Cyberpunk 2077 update verschijnt die problemen gaat aanpakken.

Cyberpunk 2077 problemen

Binnen de komende 10 dagen kun je deze grote update verwachten. In de weken daarna volgt er een nog grotere update. Verwacht dus niet dat alle issues opeens als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen. Het proces zal in stapjes verlopen, met de eerste update dus over minder dan 2 weken.

Cyberpunk 2077 ligt sinds 10 december in de winkels. Sindsdien is het spel mikpunt van een heel hoop stront. Dat hebben de makers grotendeels aan zichzelf te danken, omdat de game met ongelofelijk veel bugs te maken had. Het was zelfs zo ernstig dat Sony de game uit de PlayStation Store heeft gehaald.

Heb je de game nog ergens liggen, wacht dus geduldig deze updates af. Bekijk het van de positieve kant. De Cyberpunk 2077 problemen zouden met deze update minder moeten worden. Niet meer. (via The Verge)