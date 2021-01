Gaat de Apple iPhone 13 een tegenvaller zijn? - Apparata

Misschien moeten we geen grondige vernieuwingen van de Apple iPhone 13 verwachten, als we de laatste geruchten mogen geloven.

De laatste jaren speelt Apple op safe met de iPhone. Sinds de iPhone X hebben er geen grote veranderingen aan het uiterlijk van de smartphone plaatsgevonden. De ogen zijn gericht op de iPhone 13 die dit najaar zal verschijnen. Gaat de Apple iPhone 13 dan wel een nieuw uiterlijk krijgen?

Apple iPhone 13

Voor diegenen die hopen op een fris en fruitig nieuw ontwerp hebben we slecht nieuws. Althans, als we een bericht van Mac Otakara mogen geloven. Op basis van Chinese bronnen zeggen ze dat het uiterlijk van de iPhone 13 grotendeels identiek zal zijn aan dat van de iPhone 12. Dat betekent een strak design, met een notch bovenaan. Het ziet er mooi uit, zeker weten. Maar heel spannend is het natuurlijk niet.

De hoogte en breedte van de iPhone 13 zou exact hetzelfde zijn in vergelijking met het huidige model. De kans bestaat wel dat de smartphone iets dikker gaat worden. Men rept over een toename van 0,26 mm in dikte. Daarnaast zouden de camera lenzen groeien met 0,9 mm. Verder begeeft het camera eiland zich in een laag van saffier glas, aldus de bron.

Het zijn dus kleine tweaks die de Apple iPhone 13 te wachten staat. Mocht je wachten op een compleet nieuw uiterlijk, dan doe je er beter aan om de iPhone 12 op de kop te tikken. Of je wacht tot 2022, met hoop op echte vernieuwingen.