Gaat Elon Musk met dit bericht te ver?!

Elon Musk heeft een bericht de wereld ingeslingerd en veel mensen vinden het veel te ver gaan.

We kennen Elon Musk als iemand die het randje opzoekt op Twitter. Hij is direct en geeft zijn ongezouten mening. Eigenlijk wel verfrissend met alle ‘woke’ personen die op het medium zitten. Echter, hij heeft afgelopen week een Tweet verzonden die als onsmakelijk wordt gezien.

Musk gaat te ver met dit bericht

Dat vinden veel mensen, blijkt uit alle commotie. We weten dat Musk het niet eens is met het corona beleid in Amerika. Maar hij heeft ook een mening over Canada. Daar gaan ze namelijk nog veel verder. In Canada is een noodwet in werking gesteld, hiermee kan de overheid bankrekeningen bevriezen. Ook rekeneningen van crypto’s. Dat willen ze doen bij de demonstranten van het ‘Freedom Convoy’. Zij protesteren tegen de maatregelen van de overheid om het virus te verslaan.

Musk is een groot voorstander van vrijheid. Voor iedereen, waar dan ook. De premier van Canada is Justin Trudeau en hij neemt vrijheidsbeperkende maatregelen. Musk heeft miljoenen volgers en hij vindt dat die de waarheid moeten weten wat er gebeurt in Canada. En dat heeft hij gedaan met de onderstaande Tweet.

Screenshot Twitter

Commotie

Je kan je afvragen of de Tweet smaakvol is. Maar Musk snijdt hier wel een gevoelig onderwerp mee aan. Vinden we het wel normaal dat een Westers land zulke maatregelen mag nemen tegen hun bevolking? Die discussie probeert hij van de grond te krijgen.

Veel organisaties hebben gereageerd, zoals het Auschwitz Memorial. Zij vinden het respectloos en een belediging voor alle mensen die daar gestorven zijn. Blijkbaar is Musk dit keer wel geschrokken van alle reacties. Of hij vond het toch geen goed bericht. Hij heeft namelijk zijn tweet verwijderd. Maar zoals we weten, het internet vergeet niks.