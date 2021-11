Gaat Europa het mijnen van Bitcoin verbieden?

Hoewel cryptocurrency als Bitcoin ontzettend gewild zijn, zou Europa het mijnen ervan kunnen verbieden. Maar waarom?

De wereld van cryptocurrency is populairder dan ooit. De interesse in de grootste munt, Bitcoin, is bijvoorbeeld steevast aan het stijgen. Toch is de toekomst van de nieuwe manier van valuta niet per se zeker. Dat heeft onder meer met de impact van crypto’s op het milieu te maken. Zou dat reden genoeg voor Europa zijn om het mijnen van Bitcoin te verbieden?

Gaat Europa Bitcoin mijnen verbieden?

Het is ondertussen geen geheim meer dat crypto’s een flinke impact op het milieu hebben. De munten moeten immers gemijnd worden en dat kost gigantische hoeveelheden stroom. Bitcoin bijvoorbeeld, kost jaarlijks naar schatting bijna 150 terawatt-uur aan stroom, grofweg 36% meer dan heel Nederland jaarlijks verbruikt.

Daarom pleiten enkele topmannen van het Zweedse Financial Supervisory Authority and the Swedish Environmental Protection Agency voor een verbod op het delven van Bitcoin in Europa. Steker nog, het mijnen van alle cryptocurrency moet verboden worden, zo schrijft Euronews.

Maar zou het helpen?

Hoewel de milieu-impact van cryptocurrency onbetwist is, valt er veel af te dingen op een potentieel verbod. Het idee achter het verbod is namelijk een beetje vreemd; Europa zou munten als Bitcoin mijnen moeten verbieden om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Nobel, maar verreweg het grootste deel van alle Bitcoin wordt in China gedolven. Dat land is berucht voor de zeer louche klimaatwetten en een algehele afhankelijkheid op steenkool, een zeer klimaatonvriendelijke brandstof.

Daarnaast is de ene munt de andere niet. Bitcoin is over de gehele breedte gezien een vrij milieuonvriendelijke crypto, maar Europa zou ook het mijnen van meer bewuste munten verbieden. Zo werkt het ontwikkelingen op dat gebied juist weer tegen.