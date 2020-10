Gaat Monster Hunter een geslaagde game film worden? - Apparata

Er komt weer een verfilming van een game aan, dit keer is Monster Hunter aan de beurt. De eerste beelden zijn naar buiten gebracht.

Wanneer regisseurs en producers de ambitie hebben om een game te verfilmen is het altijd even spannend. Het kan uitlopen op een fantastisch resultaat, maar ook op een beschaming. Dit laatste is vaak genoeg voorgekomen. Denk aan een Resident Evil of een Tekken-film. De Tomb Raider films waren wél vermakelijk en lieten zien hoe het ook kan. In dat kader krijgt de Monster Hunter game een eigen film.

Monster Hunter zal geregisseerd worden door Paul W.S. Anderson. Sony en IGN hebben een eerste teaser vrijgegeven. Zo krijg je alvast een beeld wat je exact kunt verwachten. Actrice Milla Jovovich en rapper/acteur T.I. hebben de hoofdrol in deze nieuwe film.

In de teaser, die slechts 16 seconden duurt, is te zien hoe het team een Black Diablos tegen het lijf loopt. Ze staan op het punt van een episch gevecht. Hoe dit afloopt krijg je uiteraard niet te zien. Op basis van de teaser is het moeilijk te zeggen of Monster Hunter een topper of een flop gaat worden. De film verschijnt in december. Dat laatste is onder voorbehoud, mocht het coronavirus roet in het eten gooien.