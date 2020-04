Gaat Motorola met Samsung concurreren?

Motorola hint zelf naar een zeer interessante smartphone, maar kan/wil hij met Samsung's Galaxy S20-serie concurreren?





Als je aan high-end smartphones denkt, dan zal Motorola je waarschijnlijk niet zo snel te binnen schieten. Toch lijkt de maker van de verrassend populaire RAZR opvouwbare smartphone in dat segment te gaan zitten met een aankomende smartphone. Er lekte vorige maand al renders uit van de Motorola Edge+ en de nieuwste onderstaande teaser lijkt dit high-end toestel te bevestigen.

De renders, gemaakt door OnLeaks (via PriceBaba) tonen een smartphone-design dat we niet gewend zijn van Motorola. Het zou gaan om een extreem afgebogen scherm dat het toestel aan de zijkanten helemaal randloos maakt. Ook tonen de renders een piepklein punch-hole gat voor de selfiecamera.

Motorola’s Edge+ zou naar verluidt een 6.7-inch display krijgen. Verder zou het toestel worden uitgerust met een Snapdragon 865, 8 tot 12GB RAM en een gigantische 5000mAh batterij. Met die specs komt het toestel in de regionen van de Samsung Galaxy S20 Ultra en de Oppo Find X2 Pro (en een vergelijking van die twee hier); toestellen met prijzen ten noorden van €1000. Het is niet duidelijk of Motorola ook deze weg in zal slaan.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg — Motorola (@Moto) April 13, 2020

Motorola kondigt hun aankomende smartphone-serie 22 april aan. Het zal een digitaal evenement zijn dat die woensdag om 18:00 Nederlandse tijd van start zal gaan.

Foto @OnLeaks/Pricebaba