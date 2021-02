Gaat PUBG: New State een nieuwe BR-hype ontketenen? - Apparata

De grondlegger van de battle royale komt met een nieuw mobiele game genaamd PUBG: New State. Maar is er wel plaats voor de sequel?

PlayerUnknown’s Battlegrounds, of PUBG zoals het door sterfelijken met een beperkte levensduur genoemd wordt, krijgt een sequel. PUBG: New State wordt de volgende mobiele variant van de razend populaire battle royale-game. Kan de aankomende nieuwe game weer diezelfde hype ontketenen?

PUBG: New State

PUBG: New State wordt de derde game in de franchise, de grondlegger van de battle royale-gekte. Het spel speelt zich af in 2051, enkele decennia na de huidige games. In lijn met PUBG: Mobile zal ook de sequel alleen voor smartphones (iOS en Android) beschikbaar zijn.

Het spel is in ontwikkeling bij de maker van de originele game, terwijl Mobile gemaakt werd door Tencent. Daarom kun je meer traditiegetrouwe gameplay verwachten. Het basisprincipe is hetzelfde; je dropt met een x-aantal spelers op een dit keer gloednieuw eiland genaamd Troi. Jij moet zorgen dat je als laatste nog in leven bent.

Dat doe je door de rest uit te moorden, uiteraard in 2051 met een nieuw wapenarsenaal. De ontwikkelaar belooft semi-futuristisch wapentuig en voertuigen. In de onderstaande trailer zijn daarentegen vooral bekende guns te zien. Wel introduceert PUBG: New State nieuwe gadgets als deployable cover en drones. Oh, en de gietijzeren pan is natuurlijk ook weer van de partij.

De volgende hype?

Met de nieuwe PUBG wil de Amerikaanse ontwikkelaar ongetwijfeld de hype van ‘vroeger’ weer aanwakkeren. De originele PUBG (2017) ontketende een wervelstorm aan battle royale-games. Zonder die game hadden spellen als Fortnite en Warzone waarschijnlijk niet bestaan. Ze waren in elk geval nooit zo groot geworden.

Maar PUBG: New State zal het een stukje moeilijker hebben. Niet alleen bestaat het BR-genre al een tijdje, de nieuwe game moet ook nog eens tegen de eerste mobiele spin-off concurreren. Of de beperkte semi-futuristische content dat voor elkaar gaat krijgen, is nog maar de vraag.

PUBG: New State komt ergens dit jaar uit voor iOS en Android en je kunt nu alvast pre-orderen. Die term gebruikt de ontwikkelaar zelf, maar het is zeer waarschijnlijk dat ook deze PUBG free-to-play zal zijn. Binnenkort komt de eerste testversie van de game al uit.