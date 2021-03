Gaat Samsung de Note serie schrappen of niet? - Apparata

@Samsung

Gaat Samsung de Note serie nou echt schrappen of niet? Gedurende lange tijd zijn hier geruchten over. Nu is er meer duidelijkheid.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Zuid-Korea zei de CEO van Samsung Koh dat zijn bedrijf overweegt om de lancering van nieuwe modellen van de toch wel populaire lijn uit te stellen. Dit willen ze doen om hun portfolio te stroomlijnen. Het lijkt er dus op dat de telefoon niet verdwijnt, wat eerder wel de geruchten waren.

Samsung Note serie

Deze smartphone van Samsung is gepositioneerd als een high- end model voor de zakelijke markt. En daarbij is het lastig om per jaar twee vlaggenschipmodellen te ontwikkelen. Volgens de CEO kan de lancering van de nieuwe Samsung Note worden gewijzigd, maar de ambitie is wel om volgend jaar een nieuwe versie van een Note- model uit te brengen.

De Note serie is de eerste die de karakteristieke S Pen toevoegt aan een telefoon. Samsung beschrijft de smartphone als: ‘Dit is geen smartphone zoals je die kent. Dit is een computersuite op zak. Dit is next- level gamen op een mobiel apparaat. Dit is een Pro- Grade 8 camera en editing suite’. Met de pen kan je snel aantekeningen maken en sommige gebruikers kunnen niet zonder.

Beslissing Samsung

Een ander probleem is de onbalans tussen vraag en aanbod van chips. Hier heeft de hele wereld en elke smartphonefabrikant mee te maken. Hierdoor lopen producten vertraging op. Ook de COVID-19-pandemie heeft invloed op dit proces en veroorzaakt problemen in de planningen van de fabrikant. Koh zegt dat dit niet direct invloed heeft op de beslissing om een nieuwe Samsung Note uit te brengen, maar het speelt wel een belangrijke rol in de uiteindelijke beslissing voor de toekomst van het model. Andere smartphones zoals de S- serie krijgen wel jaarlijks een opvolger. Ook staat voor dit jaar een opvolger gepland voor de Z Fold 2.

Het ziet er dus naar uit dat we op zijn minst een jaar langer moeten wachten op een nieuwe Samsung Note. Op zich is dat niet erg, het huidige model voldoet nog steeds. Voor de fans van dit toestel hopen we dat Samsung niet heel de lijn zal schrappen, maar met dit nieuws lijkt het er niet op!