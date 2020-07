Gaat Sony op deze datum meer van de PS5 laten zien?

Fans van de Sony PS5 kijken natuurlijk met smart uit naar de komst van de nieuwe console.

Zowel Microsoft als Sony laten stapsgewijs meer los over de volgende generatie consoles. De verwachting is dat Sony aankomende maand weer het één en ander gaat laten zien van de PS5. Dat doet het bedrijf middels een State of Play evenement.

Het Japanse bedrijf houdt de lippen stijf op elkaar wanneer dit event op de planning staat. Meestal communiceert Sony een week of wat van tevoren als er iets staat te gebeuren. Tot die tijd zwijgt het. Aan het internet de taak om er lustig op los te speculeren. En dat doet het internet natuurlijk aan de lopende band.

Zo durft Roberto Serrano op Twitter een heuse datum te communiceren. In hoeverre je dit soort berichtgevingen serieus moet nemen is altijd de vraag, maar het schetst in elk geval een beeld. Volgens hem heeft Sony op 6 augustus een State of Play event gepland staan. Sony gaat hier PS5 games tonen van eigen studio’s, maar ook van derde partijen, aldus Serrano.

De Sony PlayStation 5 verschijnt eind dit jaar. Hoewel het najaar dichterbij komt, is er nog veel onbekend over de console. Onder andere de prijs en een exacte lanceerdatum is nog niet bekend.