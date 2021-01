Gadgets in No Time To Die nu al achterhaald - Apparata

De kans bestaat dat scènes opnieuw opgenomen moeten worden vanwege verouderde gadgets in No Time To Die.

No Time To Die, de nieuwste James Bond-film, had eigenlijk al bijna een jaar geleden in de bioscoop te zien moeten zijn. De opnames van de film waren zelfs al in 2019 afgerond. Dat is alweer een tijdje geleden en we zijn nu op een punt gekomen dat gadgets in No Time To Die achterhaald zijn.

No Time To Die gadgets

James Bond-films zijn niet alleen een spektakel voor het publiek. Ook merken zijn maar wat blij met een nieuwe Bond. De makers werken onder meer samen met automerken als Land Rover en Aston Martin voor de film. Zo was “de nieuwe” Land Rover Defender te zien in No Time To Die. Inmiddels de Defender niet zo nieuw meer en kun je de auto gewoon bij de showroom bewonderen.

Ook Nokia, Omega en Adidas hadden een deal met de makers. Bond en andere personen in de film zouden gebruik maken van de nieuwste smartphones, horloges en schoenen van de genoemde merken. Maar je voelt hem al aankomen. Al die producten zijn nu niet zo nieuw meer. Volgens The Sun bestaat de kans dat er scènes opnieuw opgenomen moeten worden met vervangen gadgets.