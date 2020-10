Mundus Pro is cleaner, oplader en meer [video] - Apparata

De Mundus Pro is een handige gadgets die meerdere oplossingen biedt.

Inmiddels wast iedereen de handen stuk met mondkapje op. Het schoonmaken van jouw elektrische devices is echter een ander verhaal. Toch blijkt dat zich ook daar de nodige bacteriën en ziektekiemen op kunnen verzamelen. De Mundus Pro biedt de oplossing. De handige gadget kan echter meer…

Mundus Pro: UV-cleaner voor jouw devices

In onderstaand filmpje zie je hoe de Mundus Pro op 4 manieren jouw devices, maar ook andere voorwerpen, zoals bijvoorbeeld lego of sieraden, schoonmaakt.

Het verschil tussen deze sanitizer en andere UV-cleaners is dat dit apparaat gecertificeerd is door diverse keuringsorganisaties. Het zou 99,9% van de aanwezige ziektekiemen doden. De afmetingen van de Mundus Pro zijn 19,3 cm bij 19,3 cm met een hoogte van 5 centimeter.

Mundus Pro kan meer

Zoals je in het filmpje hebt kunnen zien is de Mundus Pro meer dan alleen een apparaatje om andere apparaten mee schoon te maken. Zo biedt de bovenkant de ruimte om 2 devices draadloos op te laden (als ze voorzien zijn van Qi-technologie). Ook is het apparaat voorzien van een USB-A quick charging poort, waarmee je bijvoorbeeld je smartwatch snel kunt upladen.

Tot slot kan het apparaat ook als bewaardoosje dienen voor jouw dierbare spulletjes.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Mundus Pro is nu nog te bestellen via Kickstarter. Vanaf november 2020 wordt het UV-cleaner met extra’s uitgeleverd. De reguliere winkelprijs zal $ 120,- bedragen voor de reguliere uitvoering en $ 180,- voor de luxe uitvoering. Hier krijg je dan een in marmer uitgevoerd oplaadstation bij dat je met de USB-poort kunt verbinden. Zoals altijd biedt men nu diverse ‘early bird’ kortingen aan.

Overigens kan je devices, zoals jouw smartphone, ook op andere manieren schoonmaken. Hier gaven we al eerder tips over. Op Kickstarter zie je regelmatig leuke gadgets. Zo kan je van jouw iPad zelfs een touchscreen voor Windows 10 maken.

Bron: Kickstarter