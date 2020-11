Galaxy Fold 2 met nog groter scherm voor 2.500 euro - Apparata

500 euro bovenop de toch al pittige prijs van de Galaxy Fold 2. Dat is deze gloednieuwe Samsung Galaxy Fold 2 (W21) met een groter scherm.

Samsung bedient een kleine(re) markt met de Galaxy Fold 2. De smartphone heeft een vouwconcept en is aan de behoorlijk prijzige kant. Hier in Nederland heeft de smartphone een adviesprijs van 1.999 euro. Daarmee is de kans klein dat je iemand tegenkomt met dit mooie stukje techniek.

Buiten Europa ziet Samsung meer markt voor de Galaxy Fold 2. Het is zelfs zo dat de Zuid-Koreaanse techgigant met speciale varianten komt. In China is in dat kader de Samsung Galaxy Fold 2 (W21) gepresenteerd met een groter scherm. De telefoon heeft een display van maar liefst 7.6-inch. Dat is tablet territorium.

De constructie bestaat uit een 6.23-inch (816 x 2260) scherm en een 7.6-inch (1768 x 2208) paneel. Onder de kap zit een Qualcomm Snapdragon 865+ SDM8250 SoC en een Adreno 650 kaart. Verder komt de smartphone met 12GB werkgeheugen en 512 GB opslag.

Samsung gaat de Galaxy Fold 2 (W21) met een groter scherm uitsluitend in China verkopen. De prijs ligt 500 euro bovenop dat van een gewone Galaxy Fold 2. Daarmee kost de Galaxy Fold 2 (W21) in China 19.999 yuan, oftewel 2.500 in euro’s. De smartphone zal later deze maand in het Aziatische land verkocht worden.