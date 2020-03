Galaxy S20 Ultra batterijtest – Hoe gaat hij het langst mee?

Geen spetterende resultaten, maar wel duidelijk dat je met de standaard resolutie en ververssnelheid het beste uit bent.





Hoewel we de duurste Samsung Galaxy S20 Ultra voorlopig nog niet in Nederland in handen kunnen krijgen, is het toch goed om te weten hoe lang het toestel ongeveer mee zal gaan. De eerste berichten over de batterijduur waren daarbij niet zo veelbelovend; 5000mAh met een gigantisch 6.9-inch scherm leek niet genoeg. Hoezeer klopt dat en welke schermmodus kun je het beste gebruiken?

AndroidAuthority test de batterijduur van de Galaxy S20 Ultra onder druk op basis van de drie scherm-modi die het toestel standaard ondersteunt. Dat zijn Full HD (1920 × 1080) @60Hz (standaard), QHD+ (2560 × 1440) @60Hz en Full HD (1920 × 1080) @120Hz.

Het laat zich al een beetje raden welke instellingen het meest batterij vriendelijk is. Op 60Hz met de standaard 1920 × 1080 resolutie gaat de Galaxy S20 Ultra het langs mee, gevolgd door dezelfde resolutie op 120Hz. Het minst lang gaat het toestel mee op de stevige Quad HD (hogere resolutie) op 60Hz ververssnelheid.

Niet zeer verrassend, gezien het feit dat het toestel op QHD zo’n 2 miljoen meer pixels moet belichten. Ververssnelheid heeft zeker een effect op de batterijduur, maar is lang niet zo impactvol als de hoeveelheid energie die het display slurpt door een hogere resolutie.

Hoe lang gaat de Galaxy S20 Ultra dan precies mee? Op basis van de timing van het medium is dat helemaal niet lang. Onthoud wel dat de toestellen constant door ‘zware’ speed tests heen moeten en dus constant aan staan. Alle displays zijn ingesteld op 200 nits, ongeveer 60% van de schermhelderheid.

De QHD @60Hz gaat het minst lang mee, met ongeveer 4 uur en 10 minuten. Daarna volgt de Full HD instelling @120Hz; ruim 4,5 uur. Wil je het meeste uit je batterij halen, dan is Full HD @60Hz uiteraard het beste, met een batterij van bijna 5 uur.

Kortom de verschillen zijn relatief klein tussen de verschillende instellingen. Nu is dit allemaal veel te kort om er een dag mee te kunnen doen, maar als het goed is zit je ook niet de hele dag allerlei zware taken uit te voeren.

