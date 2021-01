Galaxy S21 Ultra - Snapdragon 888 vs Exynos 2100 speedtest - Apparata

Wij krijgen in Europa de Galaxy S21 Ultra met Samsung’s eigen Exynos 2100, maar is die niet veel slechter dan de Snapdragon 888?

Als Europese eigenaar van een toestel uit de Samsung Galaxy S21 serie heb je ogenschijnlijk één groot nadeel. Samsung rust hun Galaxy-smartphones namelijk in onze markt altijd uit met een in-house Exynos processor. In dit geval is het de Exynos 2100 die het moet opnemen tegen de Snapdragon 888. En wat blijkt? Afhankelijk van je eisen is de Exynos beter, of een drama.

Galaxy S21 Ultra – Snapdragon 888 vs Exynos 2100

Fans zijn doorgaans totaal niet te spreken over de Exynos-equivalent van de nieuwste Snapdragon processor. AndroidAuthority stelt daarentegen op de proef of dat eigenlijk wel terecht is, getest op de Galaxy S21 Ultra. Daar is alleen lastig een kort antwoord op te geven.

De Exynos heeft met zijn standaard hogere kloksnelheid namelijk een voordeel op rekenkracht. Aan het begin van het filmpje hieronder zie je dan ook dat Samsung’s eigen Exynos 2100 ietsje minder tijd nodig heeft dan de Snapdragon 888.

Maar zodra er met foto’s en 2D calculaties gewerkt wordt, komt de zwakte van Samsung’s processor naar voren. De Exynos 2100 met 10% verschil van de nieuwste Snapdragon.

Het ergste moet overigens nog komen; de GPU test onthult dat de Snapdragon 888 simpelweg superieur is wat grafische calculatie betreft. De Qualcomm chipset weet het klusje in ruim 26 seconden te klaren, terwijl Samsung’s chipset er ruim 33 seconden over doet. Het gaat hierbij dus over een GPU verschil van bijna 30%.

Conclusie

Al met al zijn de twee processoren wat CPU betreft relatief vergelijkbaar. De Exynos 2100 presteert op pure rekenkracht zelfs iets beter dan de Snapdragon 888. Maar zodra er grafische calculaties gedaan moeten worden, valt Samsung’s chipset in duigen. Naast een aanzienlijk tragere rendersnelheid is hetgeen wat geproduceerd wordt door de GPU ook nog eens een stuk minder mooi.

Kortom, wil je af en toe een mobiele game op een Samsung Galaxy S21 spelen, dan is de Snapdragon 888 essentieel. Voor normaal gebruik volstaat de iets snellere GPU van de Europese S21 wel.