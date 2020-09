Samsung kondigt nieuw 'Unpacked' event aan [video] - Apparata

Samsung Galaxy Unpacked for Every Fan lijkt een nieuwe Samsung Galaxy S20 te onthullen.

In het laatste Samsung Galaxy Unpacked event zagen we de Samsung Galaxy Note 20 serie en andere apparaten gepresenteerd worden. Redelijk onverwacht kondigt Samsung nu een nieuw Unpacked aan. Dit zou, volgens insiders en hints in de promo, in het teken staan van de lancering van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Wij zetten de zaken op een rij.

Samsung Galaxy Unpacked for Every Fan aangekondigd

Het Samsung Galaxy Unpacked for Every Fan event is aangekondigd voor 23 september om 16 uur Nederlandse tijd. Bij de aankondiging hoort een promo die je hierna ziet.

Het event wordt ook op de Nederlandse site van Samsung aangekondigd. Wie op de ‘meer info’ button drukt komt op de pagina van de Samsung Galaxy S20 uit.

Wat onthult men op Unpacked for Every Fan?

Dit sterkt de geruchten dat deze editie van Unpacked in het teken zal staan van de onthulling van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Deze fan-edition komt in de plaats van de Lite-editie, die we bij eerdere modellen in de S-serie zagen. Wij deelden al eerder de beelden en legden ook al eerder uit wat naar verwachting het prijsverschil zal zijn. Dat kun je hier terugzien.

Wat valt er nog meer te verwachten?

Op dit moment is niet duidelijk wat Samsung nog verder van plan is. Het is echter ongebruikelijk dat Samsung voor één smartphone een heel event opzet. Meestal lanceert men diverse producten. Er gaan dan ook geruchten dat Samsung onder de noemer ‘Fan Edition’ meer budgetvarianten van vlaggenschepen binnen het concern zal presenteren. Uiteraard gaan we het event volgen en dus weten we op 23 september meer.

Wel weten we, omdat Samsung Nederland, ook een aankondiging plaatst, dat de kans groot is dat de te onthullen Fan Edition(s) ook in Nederland op de markt verschijnt. Hopelijk wordt de Fan Edition een groter verkoopsucces dan de reguliere editie.

Bron en afbeelding: Samsung