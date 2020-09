Zien: deze in Nederland bedachte Game Boy hoef je nooit op te laden

De batterijloze Game Boy heeft één probleem, maar dat lijkt nu ook opgelost.

Als je lekker aan het gamen bent is het natuurlijk uiterst vervelend als je ineens onderbroken wordt omdat de batterij leeg is. Ook een snoer biedt niet altijd uitkomst. Deze Game Boy is de oplossing. Batterijen zijn niet nodig en snoeren ook niet.

Wat maakt de batterij-vrije Game Boy uniek?

Deze Game Boy zonder batterijen is ontwikkeld door onderzoekers van de Northwestern University en de Technische Universiteit Delft. Zij bedachten een manier om de Game Boy te laten werken op zonne-energie. Nu is het concept van devices op zonne-energie niet nieuw, maar een andere energievorm is wel uniek. Zij slaagden er namelijk in om ook de acties die de speler tijdens het spel doet om te zetten in energie. Deze energie is, samen met de zonne-energie, genoeg om de spelcomputer zover op te laden dat batterijen en snoeren niet meer nodig zijn.

Hoe is de game-ervaring op de batterij- en snoerloze Game Boy?

Om te demonstreren wat je van deze ‘groene’ Game Boy kunt verwachten maakten de onderzoekers een filmpje.

Of de batterijvrije game-boy ooit de winkelvloer haalt is de vraag.

Dit probleem moet nog opgelost worden

Allereerst is er nog een praktisch probleem. Het bleek namelijk dat de game wordt onderbroken zodra het apparaat van energiebron wisselt. Dat lost men op door de game op te slaan zodat je op het moment dat er gewisseld wordt verder kunt spelen. Voor toernooien en games voor het reactie vermogen is dat echter niet ideaal. Toch is dat niet de voornaamste reden waarom je deze spelcomputer waarschijnlijk nooit in de winkel terug zal zien.

Zoals één van de betrokkenen in het filmpje uitlegt is de technologie die men ontwikkelde namelijk niet bedoeld voor het gamen. Men wil deze technologie gebruiken voor toepassingen op plekken met extreme omstandigheden die ervoor zorgen dat gewone batterijen niet meer werken (denk bijvoorbeeld aan extreme hitte of kou). Aan de andere kant kunnen console-fabrikanten met dit prototype natuurlijk wel zelf een ‘groene’ console ontwikkelen. Ga jij nu gelijk op zoek naar jouw Game Boy? Vergeet dan niet dat je de games gewoon op tv kunt spelen.

Bron en foto: Northwestern University en TU Delft