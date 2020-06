Game laptop met BMW-genen nu te koop in Nederland

Als je echt wat anders wilt dan de gebruikelijke orde koop je deze ‘BMW’ game laptop van Asus.

Als je fan bent van BMW’s kun je misschien ook wel het uiterlijk van deze laptop waarderen. Dit is de Strix G17 van Asus. De laptop maakt onderdeel uit van de Republic of Gamers-reeks van het techbedrijf. Het uiterlijk van de laptop is ontworpen door BMW Designworks Group. Laatstgenoemde is onderdeel van de BMW Group en heeft designstudio’s over de hele wereld.

Enkele belangrijke kenmerken van de ROG Strix G17 zijn het grote 17.3-inch 144hz scherm en de NVIDIA RTX 2070 videokaart. De laptop komt met een Intel Core i7-10750H-processor en 16 GB werkgeheugen. Het topmodel heeft zelfs de NVIDIA GeForce RTX 2070 Super aan boord. Maar die is dan ook 500 euro duurder in vergelijking met de instapper.

Prijzen beginnen namelijk bij 1.499 euro voor de G712LU-H7015T met een 120 Hz display. Deze heeft een NVIDIA GeForce GTX 1660Ti en een 512 GB SSD. Daarboven zit de G712LV-EV009T met het 144 Hz scherm. Deze heeft de NVIDIA GeForce RTX 2060 aan boord en 1 TB opslag. De game laptop van Asus kost 1.549 euro.

Mag het nog een tandje heftiger dan is er de G712LW-EV002T. De laptop komt met de NVIDIA GeForce RTX 2070, ook weer 1 TB SSD opslag en een prijskaartje van 1.749 euro. En dan het topmodel, de G712LWS-EV003T. De krachtpatser beschikt over de NVIDIA GeForce RTX 2070 Super en 1 TB SSD opslag. Met 1.999 euro is dit de duurste van de serie.

Prijs en beschikbaarheid

De ROG Strix G17 is nu verkrijgbaar in Nederland. De aanbieders in ons land zie je hieronder.