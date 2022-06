Game of Thrones Jon Snow krijgt eigen serie

HBO is bezig met een vervolg op de succesvolle Game of Thrones serie. Een spin-off die draait rondom het personage Jon Snow.

De serie gaat zich afspelen na de gebeurtenissen van het laatste seizoen. In dat achtste en laatste seizoen ontdekt Jon Snow dat zijn echte naam Argon Targaryen is, een potentiële erfgenaam van de ijzeren troon. Aan het einde van het seizoen wordt Jon verbannen uit Westeros en reist hij met de Wildlings naar het noorden van de muur en laat zijn oude leven achter zich.

The Hollywood Reporter weet te melden dat acteur Kit Harington terugkeert in de rol van Jon Snow. HBO zou nog in de vroegste fase zitten van de ontwikkeling van de serie, maar dat die er gaat komen staat volgens de site vast.

Emmy

Kit Harington ontving twee Emmy’s voor zijn rol als Jon Snow in Game of Thrones. Niet gek dus dat HBO juist dit immens populaire personage kiest voor een vervolg op de succesvolle serie. Harington heeft afgezien bij de opnames, zo doorstond hij voor seizoen acht een 11 weken durende winternachtopname in Noord-Ierland. Dat weerhoudt hem er kennelijk niet van om opnieuw in de rol van Jon Snow te kruipen.

Marvel

HBO slaat met de eigen serie van Jon Snow potentieel dezelfde weg in als Disney+ met zijn Marvel en Star Wars merken. Disney+ heeft veel succes met het op personages uit andere films en series gebaseerde spin-offs. WandaVision, met in de hoofdrol Elizabeth Olsen, bijvoorbeeld en Obi-Wan Kenobi waarbij Ewan McGregor zijn iconische rol nogmaals mag spelen.

We zijn benieuwd welke personages er op de rol staan om een eigen serie te krijgen. De spoeling is natuurlijk wel wat dunner aangezien nogal wat Game of Thrones personages het einde van de serie nooit gehaald hebben, maar een prequel kan dan ook nog altijd een mogelijkheid zijn natuurlijk.

House of the Dragon

Wanneer de Jon Snow serie zou moeten uitkomen is nog niet bekend. HBO wil er zelf nog niets over kwijt en ook Kit Harington houdt de kaken stijf op elkaar. Wat we wel weten is dat in augustus de serie House of the Dragon uitkomt. Een prequel die zich zo’n 200 jaar in de tijd voor Game of Thrones afspeelt. Deze reeks gaat over de familie Targaryen.