Gamebeurs E3 keert terug op deze datum

De E3 krijgt een vervolg! Tegen alle verwachtingen in.





Beurzen, of het nu om games of om auto’s gaat, zijn voor een deel ten dode opgeschreven. Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om producten of diensten op eigen initiatief te lanceren. Logisch, want met het internet van vandaag de dag kun je een publiek op geheel eigen wijze betrekken bij je event.

Vandaar dat er ook vraagtekens stonden bij het voortbestaan van de E3 in Los Angeles. De grootste gameshow ter wereld stond op wankelen omdat steeds meer merken afhaakten. Dit jaar zou de E3 wél doorgaan. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Velen dachten dat dit de laatste keer zou zijn. Niets blijkt minder waar. De E3 heeft een toekomst.

De organisatie heeft aangegeven dat de E3 dit jaar inderdaad niet doorgaat. Echter is er een nu een officiële datum geprikt voor 2021. Het is de bedoeling dat de beurs op 15 juni 2021 gaat plaatsvinden in Los Angeles, Californië. Tegen die tijd is alle ellende met betrekking tot het coronavirus hopelijk achter ons.. (via gamesindustry.biz)