Goed nieuws: uit onderzoek blijkt dat gamen gezond is - Apparata

Hét argument tegen klagende partners of ouders: gamen is gezond!

Als je een fanatieke gamer bent kan het niet anders dan dat je wel eens in discussie bent gekomen met jouw ouders of jouw partner. Vaak is ‘weet je niet hoe ongezond dat is’ dan de strekking van de boodschap. Voor de lezers die zich hierin herkennen kan Andrew Przybylski wel eens een goede vriend worden.

De opzet van het onderzoek naar gamen

In het onderzoek, dat plaatsvond onder 3.274 gamers onderzocht men of er verband is tussen de tijd dat mensen gamen en de mentale gezondheid van gamers. Voor het onderzoek vroeg men bij makers van bekende games zoals ‘Plants vs Zombies: Battle for Neighborville’ en ‘Animal Crossing: New Horizons’. Daarnaast hield men een interview onder gamers om hun ervaringen te bevragen. De data van deze twee bronnen werden vervolgens gekoppeld en dat maakt de studie uniek. Deze studie is namelijk de eerste studie die gebaseerd is op feitelijke speeltijd in plaats van geschatte speeltijd.

Conclusie: gamen is gezond

De uitkomst is goed nieuws voor de fanatieke gamers. Gaming blijkt namelijk een positief effect te hebben op de geestelijke gezondheid. De conclusies waren als volgt:

De speeltijd is een kleine, maar belangrijke positieve factor voor de mentale gezondheid van gamers;

De ervaringen van gamers tijdens het spel zijn belangrijker dan de tijd dat zij spelen;

Hoe meer spelers genieten tijdens het spelen, hoe groter de positieve impact op hun mentale gezondheid;

Mensen en instanties die gametijd proberen te beperken, beperken op die manier de mentale gezondheid.

De vraag is dus of de eerder benoemde ‘gaming disorder‘ wel bestaat.

Drie kanttekeningen

Zoals gezegd, als je een lastige discussie over gamen hebt kan professor Przybylski wel eens een goede vriend worden. Voor je jezelf definitief terugtrekt in je (wo)mancave is het wel goed om nog even drie kanttekeningen te bestuderen. Zo blijkt uit het onderzoek ook dat als je buiten het gamen psychologische nood hebt, deze juist verergerd kan worden door gaming. Daarnaast is fysieke gezondheid natuurlijk ook belangrijk, dus soms kan je de controller toch beter even neerleggen. Tot slot kan een diep teleurgestelde partner of ouder ook voor het nodige mentale ongemak zorgen, dus een beetje rekening met hen houden kan geen kwaad. Of het ook werkt als je gamet terwijl je slaapt is overigens niet bekend.

Als je toch wat argumenten achter de hand wilt hebben kan je hier de bron voor dit goede nieuws vinden.