Gamen in Google Chrome gaat beter worden!

Afbeelding via web.dev

Straks wordt gamen in je webbrower van Google Chrome beter. Lees hier wat het techbedrijf aan het doen is om dit voor elkaar te krijgen.

Google’s Chrome Beta 94-aankondiging vermeldt dat Google enkele nieuwe webstandaarden implementeert die browsergebaseerde game-ervaringen (nog) beter kunnen maken. Dit doordat er binnenkort WebCodecs uitgebracht worden. Die moeten kunnen helpen om gamen in de cloud gemakkelijker kunnen maken. Maar maken het ook sneller.

Gamen in Google Chrome

Naast de Webcodecs is er een experimentele WebGPU voor ontwikkelaars van games die in de browser draaien. Deze maken het gemakkelijker om gebruik te maken van de kracht van je computer.

Terug naar de WebCodecs. Dit is een API die is ontworpen om ontwikkelaars betere toegang te geven tot de codecs voor het coderen/decoderen van video’s. Deze zijn al bij je browser meegeleverd. Deze werken om er erachter komen wat ze met videostreams moeten doen. Natuurlijk, er zijn al manieren om video’s af te spelen in Chrome. Maar deze zijn niet noodzakelijkerwijs ontworpen voor zaken als cloudgaming. Deze API is zo gemaakt dat overhead tot het verleden behoort, dit maakt het makkelijker om een inkomende videostream zo snel mogelijk op je scherm te krijgen. Dit zal er in theorie ook voor zorgen dat het beter presteert, dan het momenteel doet op langzamere machines.

De zogenaamde WebGPU is nieuw. Dit geeft webontwikkelaars betere toegang tot de grafische kracht van je computer. Dit door ze te laten aansluiten op de eigen grafische API van je computer. Zodoende is het bedoeld als een volgende generatie versie van WebGL. Hiermee kunnen ontwikkelaars gebruik kunnen maken van het (verouderde) OpenGL-framework. In de toekomst moet de technologie het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om grafisch intense games te maken die in de browser werkt, waarbij de volledige kracht van de huidige generatie GPU’s wordt benut.

Inzetbaar

Tenslotte, de technieken zijn ook op een andere manier goed inzetbaar. In een eerdere lezing vermeldde Google dat Zoom geïnteresseerd was in het gebruik van WebCodecs voor videoconferenties. En dat WebGPU gaat gebruikt worden om 3D-modellen in de browser weer te geven of om machine learning-modellen te versnellen. De technologie is open source. Het is ontwikkeld door W3C. Op dit moment zijn andere browsermakers ze aan het testen.