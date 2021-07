Gamen is een (duur) feestje met de Samsung Odyssey Neo G9

Samsung heeft een nieuw Mini LED gaming monitor aangekondigd onder de naam Odyssey Neo G9. En dit kun je ermee.

Voor het spelen van games heb je niet alleen een goede computer nodig. Het is minstens zo belangrijk om er een goede monitor aan te koppelen. Daarvoor kun je terecht bij allerlei merken. Gelukkig is er op dat gebied een lekker breed aanbod. Samsung heeft vandaag een nieuw scherm voorgesteld in vorm van de Odyssey Neo G9. Vanaf overmorgen gaan de pre-orders open. Maar wat kun je er precies mee?

De Odyssey Neo G9 is een gebogen gaming monitor met een Mini LED-scherm. Volgens Samsung tevens de eerste Quantum Mini LED curved display. Een snelle responstijd en refresh rates zijn van levensbelang voor bijvoorbeeld een game als Call of Duty. Je kunt tijdens een potje multiplayer nog sneller reageren. Mits je reflecties goed in orde zijn heb je als het ware een mini voordeel op je tegenstander. Tenzij deze persoon ook met een goede monitor aan het gamen is natuurlijk, dat weet je niet.

De Samsung Odyssey Neo G9 maakt van dezelfde technologie gebruik als de nieuwste Neo QLED televisies van het merk. Ook belangrijk is de ondersteuning voor HDMI 2.1 VRR (Variable Refresh Rate) met NVIDIA G-SYNC-compatibiliteit en AMD FreeSync Premium Pro. Daarmee kun je er ook een PlayStation 5 of Xbox Series X aan de monitor koppelen voor een puike game ervaring.

Vanaf 29 juli gaan de pre-order boeken open. Vanaf 9 augustus is de monitor daadwerkelijk verkrijgbaar. De Samsung Odyssey Neo G9 kost € 2.199,-