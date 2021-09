Gamen op Xbox of PC: waarom niet beide?

Microsoft heeft het spelen van Xbox spellen wel heel makkelijk gemaakt. Het enige wat je nodig hebt voor het spelen van Xbox games is een controller en… een pc.

Het idee van een Xbox kan niet simpeler. Een klein, doelgericht gamestation voor je favoriete games. PC gamers zullen je vervolgens vierkant uitlachen. Als je geen giga RTX 3080 game-setup hebt, waar doe je het dan voor? Toch investeert Microsoft met Xbox gigantisch in console-gamen want het is mateloos populair.

Xbox op PC

We kaartten net al even aan dat het meestal een keuze hebt: ofwel een geweldig fantastische game-setup voor je pc, ofwel een Xbox. Microsoft lijkt nu in te spelen op beide. Je kunt nu namelijk Xbox spelen op je pc. Tenminste, dat kon al. xCloud is de Microsoft-tegenhanger van Stadia. Microsoft maakt vanaf nu het gamen met xCloud een stukje beter en toegankelijker.

xCloud met Xbox app

Het werkt vrij eenvoudig: zorg ervoor dat je drie dingen hebt: een Windows 10 pc (voor Xbox gamen, het klinkt bizar), een Xbox-controller (draadloos of bekabeld mag beide) en Xbox Game Pass. Vervolgens pak je de Xbox-app op je pc en kies je voor cloudgamen. Pak je favoriete spel en de rest gaat vanzelf. Je game wordt niet vanaf een device gedraaid, maar gestreamd via de servers.

Ondergetekende brengt u dit nieuws vanaf een Windows pc dus even uitproberen kon geen kwaad. Nadeel (sowieso een nadeel van cloudgamen) is internet. Bekabeld internet is onmogelijk in mijn kamer en dus moet wifi volstaan, maar voor cloudgamen is bekabeld internet bijna een pre. Wanneer het beeld even meewerkt, is bovenstaande beeldkwaliteit (vrij korrelig) het beste wat je krijgt. Wat dat betreft kun je beter gewoon een Xbox gebruiken voor Xbox games, en geen pc.

Xbox streamen

Dat laatste is trouwens ook iets wat geïntegreerd is in de Xbox app: streamen via je Xbox. Zo kun je jouw device, in dit geval een pc, als scherm gebruiken voor je Xbox terwijl je overal op de wereld kunt zijn. Jouw Xbox doet dan het werk en jouw device hoeft alleen de nobele taak van beeldscherm op zich te nemen. Nadeel is dus dat je Xbox wel aanstaat en stroom verbruikt en ook hier is internet onderweg niet altijd even bruikbaar.

Is ‘draadloos gamen’ de toekomst? Het wordt door de nieuwe Xbox app op pc wel erg makkelijk. Iets om in de gaten te houden.