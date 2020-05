Games populairder dan ooit door coronacrisis

Er is tenminste één markt dat profijt heeft van de corona pandemie. We hebben het over de verkoop van games.

Wat doe jij als een overheid opdraagt zoveel mogelijk thuis te blijven? Netflix kijken, quality time met je gezinsleden en natuurlijk GAMEN! Grote kans dat je tijdens deze pandemie een (oude) console of game hebt afgestoft. En dan hebben we hier in Nederland nog te maken met een milde lockdown. In andere landen zijn de regels een stuk strenger en moet je wel thuisblijven. Dit is terug te zien in de verkoop van games.

Onder andere de Verenigde Staten is extreem hard getroffen door het coronavirus. Niet zo gek dan ook dat juist in dit land de verkopen van games door het dak gaat. Uit nieuwe cijfers van de NPD Group blijkt dat de verkoop van games met 9 procent is toegenomen in het eerste kwartaal van 2020. Dit is in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.

De verkopen van games zijn indrukwekkend, er werd een recordbedrag van 10,86 miljard dollar uitgegeven aan games en de randzaken. Het gaat hier om zowel games, als hardware en accessoires. Er werden voor 11 procent meer games gekocht. Onder andere Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Grand Theft Auto V en Animal Crossing: New Horizons behoorden tot de best verkochte games van het eerste kwartaal.

Of het tweede kwartaal ook zo goed gaat scoren is nog maar de vraag. De werkloosheid is enorm gestegen in de Verenigde Staten. Veel huishoudens zullen op de uitgaven moeten letten. Games kopen is er dan niet bij.