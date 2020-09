Xbox Series X en PlayStation 5 games wel of niet digitaal kopen?

Hogere prijs voor games PlayStation 5 en Xbox Series X zorgt voor een dilemma.

Nu zowel PlayStation als Xbox hun nieuwe consoles officieel met alle details gepresenteerd hebben is het tijd voor de volgende vraag. Hoe koop je jouw games? Je hebt daarvoor twee opties. Je kunt de games digitaal kopen in een abonnement of fysiek. Daarmee staan de echte gamers voor een dilemma.

Games voor Xbox Series X en PlayStation 5 duurder

Als je de fysieke games wil kopen wordt dat met de nieuwste consoles een nog prijziger hobby dan het al was. De games worden namelijk gemiddeld een tientje duurder. Daar zijn best argumenten voor, maar zo’n $ 70,- voor één spel is een hele uitgave. Zeker als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld een Xbox All Access abonnement, waarbij je voor $ 25,- per maand de nieuwe console ontvangt en gedurende de looptijd (2 jaar) ook nog eens toegang hebt tot (op dit moment) ruim 160 games en alle toekomstige releases. Wij rekenden al voor dat dit snel voordelig voor de portemonnee is. Als het financiële argument niet de hoofdmoot is zijn er een aantal argumenten ervoor pleiten om toch de spellen fysiek te blijven kopen.

Dit zijn de voordelen van fysieke games

Het eerste voordeel is een inkoppertje. Digitale games kunnen niet in de kast. Als gamer is het natuurlijk prachtig om naast jouw game set-up een mooie collectie spellen in gave collectors dozen te kunnen presenteren. Daarbij heb je tegelijk nog een overweging. Deze prachtige verzamelboxen kunnen een goede investering blijken als deze later verzamelobjecten worden. Dit gaat digitaal niet gebeuren.

Twee nadelen van digitale abonnementen

Daarnaast zijn er twee nadelen aan een digitaal abonnement. Dit is namelijk gelinkt aan een account. Daarmee kan dus maar één persoon de game spelen en wordt uitlenen erg lastig. Ook kun je de games niet meer verkopen, zoals dat met fysieke games wel kan. Daarmee zijn de kosten van het abonnement ook echt weg (met uitzondering van de console), terwijl je de fysieke games later nog, weliswaar meestal voor een lagere prijs, kunt verkopen of inruilen.

Heb jij al beslist hoe je jouw spellencollectie aan gaat vullen?

Bron: ghacks.net