Gamescom 2021 gaat door, maar ook weer niet

Eén van de grootste game-events, Gamescom 2021, gaat gewoon door! Check echter niet alvast hotels voor in Keulen, want het event gaat niet op die manier door.

Als je wil weten wat voor games wellicht binnenkort jouw Xbox of PlayStation opleuken, dan heb je een paar opties. E3 is er eentje van, Gamescom is de andere. E3 hebben we al achter de rug en Gamescom 2021 zit eraan te komen.

Niet normaal

Helaas hebben we natuurlijk nog steeds last van het coronavirus en dat had ook E3 al in zijn greep. De show ging voor het thuispubliek gewoon door zoals altijd, maar er was geen beursvloer zoals altijd. Dat maakt een conventie als E3 of Gamescom wel leuk. Qua onthullingen was er dus niet bizar veel anders, maar qua beurselement wel.

Gamescom 2021

Niet geheel verrassend dus dat Gamescom in 2021 hetzelfde recept gaat toepassen. De show die normaliter vanuit Keulen wordt gepresenteerd is wél de thuisbasis voor nieuwe game-onthullingen, maar niet voor een beursvloer. In plaats daarvan wordt het een online evenement.

Thuisblijvers

Ook hier betekent dat dat thuisblijvers geen verschil zullen merken. Grote namen zullen nog steeds aanwezig zijn. Dat betekent een groot Microsoft-evenement op Gamescom 2021 ook weer plaatsvindt voor de Xbox-gerelateerde onthullingen. Ook Ubisoft, Activision, Bethesda, EA, Activision en vele anderen zullen uitgebreide evenementen hebben. Die zal je allemaal via een livestream kunnen volgen.

Beurzen nog relevant?

Het roept natuurlijk gelijk de vraag op of dit niet gewoon de nieuwe realiteit is en dat COVID niet de oorzaak, maar de druppel is. Voor onthullingen lekker snel verspreiden waren die livestreams sowieso al de belangrijkste onderdelen van Gamescom. Dat is een discussie voor een andere keer. Gamescom 2021 vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus in totaal, waarvan de eerste dagen bestaan uit Devcom: speciaal gericht op developers.