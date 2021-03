GameStop-hype krijgt een eigen documentaire - Apparata

De documentaire moet een stukje achtergrond bieden op de GameStop-hype en wat het teweeg heeft gebracht.

De gewone man tegen de boeven van Wall Street in New York. Zo werden de Reddit-gebruikers die massaal aandelen van GameStop kopen gezien. Ze wisten de koers omhoog te kopen, terwijl de traditionele Wall Street ‘boeven’ hadden ingezet op een koersdaling. De Redditors verdienen massaal geld, terwijl diegenen die hadden ingezet op een daling geld verloren.

Van het complete verhaal en een stukje achtergrond rondom de GameStop-hype zal een documentaire worden gemaakt. De docu komt naar de streamingdienst Discovery+. Ook komen exclusieve interviews aan bod. Bijvoorbeeld van Steve Huffman. Hij is de mede-oprichter van Reddit.

Een grappig detail is dat niemand minder dan Jordan Belfort de documentaire inspreekt. Belfort is wereldberoemd door de vertolking van zijn figuur in vorm van acteur Leonardo DiCaprio in de film Wolf of Wallstreet. Jordan Belfort was dé boef van Wallstreet in de jaren tachtig.

De documentaire van de GameStop-hype verschijnt op 8 april exclusief in het Verenigd Koninkrijk. Een wereldwijde release volgt op een later moment. De officiële naam is GameStop: The Wall Street Hijack. De streamingdienst Discovery+ is ook in Nederland verkrijgbaar en kost 3,99 euro per maand of 39,99 euro voor een jaar. (via Deadline)