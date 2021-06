Gast bouwt een daadwerkelijke GMC Hummer EV met Lego - Apparata

Foto via YouTube (Alain B)

Een YouTuber maakt een volledig functionele elektrische GMC Hummer EV na met Lego. Het project is goed op weg om officieel opgenomen te worden.

Lego is niet vies van een bouwpakket voor een bestaande auto, maar de relatief nieuwe elektrische GMC Hummer EV is nog niet in het aanbod opgenomen. Daar kan binnenkort verandering in komen. Lego Technic-enthousiast Alain B deelt op YouTube zijn replica van de elektrische pick-up truck en wordt mogelijk door Lego als echt bouwpakket opgenomen.

GMC Hummer EV in Lego

De 2200 blokjes-tellende Lego-truck is volledig functioneel (op de krab-functie na) en vanwege de inspiratiebron zelf ook nog eens ontzettend natuurgetrouw. De truck wordt namelijk aangedreven door een elektrische motor, net als de Hummer EV. Verder heeft de truck een werkende suspensie en zelfs een ‘hydraulisch’ hoogte-verstelsysteem.

Tot slot kunnen alle deuren open, is het dak verstelbaar en werken de laadklep en motorkap zoals je zou verwachten. Het geheel is middels 4 individuele aandrijfmotortjes te besturen. Het doel was niet alleen om een werkende truck te bouwen, maar om deze ook de ruwe, all-terrain-mogelijkheden van een echte Hummer te geven.

De maker probeert Lego nu zover te krijgen om de constructie als echt bouwpakket te introduceren. Via het Lego Ideas-platform kunnen makers hun creaties delen, waarbij fans projecten kunnen steunen. Met genoeg steun zal Lego het product in hun catalogus opnemen.

Op het moment van schrijven heeft het project na drie maanden al ruim 1000 supporters. Een project heeft een jaar om de 1000 supporters te krijgen, dus Alain B is goed op weg. Na dat jaar heeft een project nog eens een jaar de tijd om bij 10.000 stemmen te komen. Pas dan neemt Lego de GMC Hummer EV daadwerkelijk in productie.