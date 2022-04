Gave app die foto’s omzet in 3D

Epic Games

Epic Games heeft een app gemaakt die foto’s kan omzetten in 3D-modellen.

Epic Games, de naam zegt het al, maakt voornamelijk spellen. Maar ze zijn ook actief in andere sectoren. Het bedrijf heeft nu een mobiele app gebouwd die foto’s kan omzetten in 3D-scans. Capture Reality, een bedrijf dat Epic vorig jaar kocht, maakte fotogrammetrische software genaamd RealityCapture.

App die foto’s omzet in 3D

Het kan laserscans of afbeeldingen snel omzetten in 3D-scans van activa. Met de RealityScan-app hoopt Epic gebruikers toegang te geven tot dezelfde technologie op hun telefoon. Dit is een logische stap om de techniek naar een groter publiek te brengen. Natuurlijk kunnen ze hierdoor ook (meer) geld verdienen.

Het idee is dat creatievelingen op elk moment objecten uit de echte wereld kunnen scannen om ze in hun projecten te gebruiken. Nadat je je hebt aangemeld met je Epic Games-account, vraagt ​​de app je om minimaal 20 foto’s van een item te maken. Je kunt ook je vinger op de opnameknop houden terwijl je rond het object beweegt. Het gehele object wordt op deze manier ‘gescand’.

Creatievelingen

Het is natuurlijk leuk om je eigen bank te scannen en toe te voegen aan je huis in The Sandbox. Nadat de app de afbeeldingen heeft verwerkt en er een 3D-object van heeft gemaakt met behulp van de servers van RealityCapture, kun je de scan exporteren naar Sketchfab. Ook dit bedrijf is opgekocht door Epic Games. Kan geen toeval zijn, toch?

Je kunt het item dan verkopen aan andere creatievelingen of ze gebruiken voor je eigen projecten. Op dit moment wordt de app nog getest in een bètaversie voor iOS. Een versie voor Android zal eind dit jaar volgen.