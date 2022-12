Gazelle en Sparta als meest populaire e-bike merken

In Nederland zijn er naar schatting in totaal 23,4 miljoen fietsen. Hiervan beschikken 3,4 miljoen fietsen over trapondersteuning tot 25 kilometer per uur. Deze fietsen worden ook wel elektrische fietsen genoemd. Uit onderzoek van Multiscope is gebleken dat Gazelle en Sparta de meest populaire merken zijn van elektrische fietsen.

Gazelle als marktleider

Twee jaar geleden heeft Multiscope zo’n zelfde onderzoek verricht. Hieruit bleek dat Gazelle en Sparta 16 procent van het totale marktaandeel in handen had. Op de tweede plek stond het fietsenmerk Stella, met 12%.

Dit jaar is Gazelle de marktleider, met 17% van het totale marktaandeel. Op nummer 2 staat Sparta, met 15% van het marktaandeel. Gevolgd door Stella, met 12%. Dit percentage is onveranderd vergeleken met twee jaar geleden.

Grote tevredenheid e-bikes

Nederlanders zijn erg te spreken over hun elektrische fietsen. Toen er werd gevraagd om de e-bikes te beoordelen, kwam er een gemiddeld cijfer uit van 8,5. Meer dan 83% van de e-bike gebruikers, gaf een cijfer van een 8 of hoger. De voordelen die met name worden genoemd, zijn de goede staat van de accu en het beperkte onderhoud van de fiets.

E-bikes worden vooral gekocht in de fysieke winkel

Een opvallende bevinding uit het onderzoek naar e-bikes ervaringen, is dat elektrische fietsen vooral in fysieke winkels worden verkocht. Maar liefst 86% geeft aan de voorkeur te geven aan het kopen van een e-bike in de winkel. De krachtigere e-bikes tot 45 kilometer per uur – ook wel speed pedelecs genoemd – worden vooral online aangeschaft: 60%.

Onze favorieten elektrische fietsen van Gazelle

Gazelle Grenoble C8 HMB 2022

De Grenoble C8 HMB 2022 is een elektrische stadsfiets. Je kunt deze e-bike aanschaffen in de kleuren grijs of zwart mat, voor een prijs van 2969 euro bij Fietsvoordeelshop.nl.

Waarom deze fiets onze favoriet is? De Grenoble C8 beschikt over een Bosch Active Plus middenmotor. Deze biedt een krachtige en natuurlijke trapondersteuning. Nog meer comfort ontvang je dankzij de verende voorvork en de zadelpen.

Gazelle Paris C7 HMB 2022

Het nieuwe model van de Gazelle Paris C7 HMB 2022, beschikt over een ruime- en lage instap. Deze nummer 2 van onze favoriete Gazelle e-bikes, schaf je aan voor een prijs van 1929 euro.

Ook deze Gazelle Paris C7 beschikt over een middenmotor van het merk Bosch Active. Dankzij de hydraulische velgremmen, ontvang je veel kracht om stil te staan. Ook is er weinig onderhoud nodig.

