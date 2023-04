Gazelle HeavyDutyNL #1 van de AD Schoolfietstest 2023

Solide, sterk en stevig: dat is hoe de Gazelle HeavyDutyNL wordt omschreven. Ook het testpanel van het Algemeen Dagblad (AD) is zeer positief over deze elektrische fiets. Zo positief dat de Heavy DutyNL C7 HMB tijdens de Ad Schoolfietstest 2023 in de categorie elektrische fietsen beoordeeld is met een 8,4.

Meer over Gazelle

Gazelle is een Nederlandse fietsenfabriek, opgericht in 1892. Naast fietsen, worden er ook auto’s, brom- en motorfietsen geproduceerd. Sinds 1992 mag het fietsenmerk zich de Koninklijke Gazelle noemen. Gemiddeld worden er per jaar zo’n 275 duizend fietsen uitgebracht op de Nederlandse fietsenmarkt.

Met dit hoge aantal is Gazelle dé marktleider te noemen, met maar liefst 17% van het totaal verkochte elektrische fietsen. Sterke punten waar Gazelle om bekend staan zijn de doordachte en gepolijste modellen. Daarnaast worden de nieuwste innovaties en het hoge rijcomfort als pluspunt ervaren. Als nadeel wordt vaak de wat hogere aanschafprijs genoemd. De gemiddelde aanschafprijs voor een elektrische fiets van Gazelle ligt rond de 1600 euro. Sparta staat op nummer 2, gevolgd door Stella.

Gazelle HeavyDutyNL C7 HMB 2023

Kees Bakker, specialist van de Fietsersbond, zegt over de HeavyDutyNL C7 dat het een mooie, complete elektrische transportfiets waar alles aan klopt. Zo heeft deze e-bike een goed design, fijn zadel en trekt de motor langzaam op voordat de topsnelheid van 25 kilometer per uur wordt behaald. Kortom, een ideale fiets om mee naar de supermarkt, naar school of naar je werk te gaan. Bij aanschaf zit de stevige voor- en achterdrager inbegrepen.

De brede banden en het comfortabele zadel vergroten het plezier onderweg. Ook het lage zwaartepunt van de Bosch Active middenmotor zorgt voor een fijn en stabiel rijgedrag. Bij een middenmotor profiteer je van een natuurlijke trapondersteuning, zonder het gevoel te hebben vooruit worden getrokken. Over niet vooruit getrokken worden gesproken: deze C7 van Gazelle beschikt over een walk assist functie. Met deze optie hoef je dus ook niet tijdens het lopen bang te zijn achter je fiets aan te rennen. Wil je de fiets even parkeren? Dat is mogelijk met de dubbele pootstandaard en het stuurslot.

De belangrijkste technische eigenschappen van deze winnaar van Gazelle hebben wij hieronder voor je op een rij gezet:

Type rit Recreatief gebruik Accu capaciteit 300 Wh Actieradius 40 tot 90 kilometer Upgrade accu mogelijk Ja Type remmen Hydraulische velgremmen Aantal versnellingen 7 Aantal trapondersteuningen 4 Kracht motor 40 Nm

Wil je zelf de pluspunten ervaren van deze e-bike? Bij Fietsvoordeelshop.nl is de HeavyDutyNL te verkrijgen voor 2.159 euro.

