Kan je zeggen dat de Gazelle Ultimate speed 380 een comfortabele fiets is? Jazeker! Door de ondersteuning tot 45km/u, kan je lekker doortrappen.

Gazelle Ultimate Speed 380 algemeen

Deze fiets tot de elektrische fietsen en deze speed pedelec is een model uit 2022. Ook is de Ultimate Speed 380 de winnaar : Speed E-bike van het jaar 2020. De fiets is zowel in een mannen model als een vrouwen model beschikbaar. Daarnaast heeft het model ook verschillende maten die goed bij jou lichaamslengte passen. Door de actieve zithouding, maakt de uitstraling wat sportiever. Dus als je een mooie, sportieve elektrische fiets wil, is dit een aanrader.

Speed pedelec

Omdat de fiets tot maximaal 45 km/u kan, wordt het een speed pedelec genoemd. Hier moet je dan wel op een paar regels letten, voor het aanschaffen van de fiets. Ik heb ze op een rijtje gezet:

Minimaal een brommerrijbewijs of een autorijbewijs B.

Je moet minimaal 16 jaar zijn.

De elektrische fiets mag niet harde dan 45 km/u gaan.

Je moet een WA-verzekering afsluiten.

Je moet een kentekenbewijs bij de dragen.

Het dragen van een goedgekeurde helm (norm: EN1078) is verplicht.

De plek op de weg is hetzelfde als voor een brommer, dat betekent op de rijbaan voor auto’s. Of op een speciaal bromfietspad of speedpedelec pad.

De krachtige motor

Deze fiets is voorzien van een krachtige Bosch Performance Line motor. Dit bekend dat je snel tot de maximale snelheid bent. De motor in de fiets bevindt zich in het midden van de fiets. De kracht van de motor is 75Nm en het is geluidsarm. Dit maakt het ook fijn om mee te fietsen, zodat je niet hoef te luisteren naar de gebrom van de motor. Er zijn 4 standen van de trapondersteuning, maar hoe minder zwaar je wilt trappen hoe sneller de accu leeg kan gaan. Daarnaast is er een walk assist, dit biedt hulp aan als je met de fiets aan de hand loopt. Tijdens het lopen met zware boodschappentassen of als je een berg op moet lopen. De maximale snelheid bij deze functie is 6 km/u.

Accu

De accu van de fiets heeft een capaciteit van 500Wh en de actieradius is 50 tot 110km. De plaats waar de accu ligt is in de Frame. Dit zorgt ervoor dat het gewicht is verdeeld in de fiets. Daarnaast is de accu ook nauwelijks zichtbaar. En het fijnste is, dat het een uitneembare accu is. Hierdoor kan je je fiets overal opladen. Daarnaast is het ook handig als de accu vervangen moet worden, minder gedoe.

Display

Er is ook een Display aanwezig op de fiets. Het fijne van de display is, is dat het een afneembare display is. Dus je kan het gewoon meenemen als je ergens geparkeerd staat. Ook heeft deze fiets een mini USB aansluiting, wat handig is als je je mobiele telefoon of je navigatie wilt opladen onderweg. De volgende items kan je zien op de display:

Accu vulgraad

Actieradius in km

Ondersteuningsstand

Verlichting aan/uit

(Normale, gemiddelde en maximale) snelheid

Totaal gereden kilometers

Tripafstand

Triptijd

Tijd

Buitentempratuur

Ook is er een stuurbediening, zodat je tijdens de fietstocht niet je handen van het stuur hoeft te halen.

Garantie

Op de fiets krijg je natuurlijk garantie. Je krijgt 4 verschillende garantie bij deze fiets, namelijk:

De garantie op E-bike techniek, binnen deze garantie vallen onder andere defecten aan de motor, het display of de accu. Je krijgt 2 jaar garantie op.

Dan heb je de garantie op frame, hier vallen onder ander scheuren in het frame. Maar problemen met de lak van de fiets valt er niet onder! Je krijgt 10 jaar garantie op.

Als derde is er garantie op de lak. Hieronder vallen roest- en oxidatieplekjes onder die kunnen ontstaan in de lak normaal gebruik van de fiets. Maar roest kan ook ontstaan door beschadiging van de lak, en dit valt niet onder de garantie. Je krijgt 2 jaar garantie op.

Als laatst is de garantie op onderdelen. Hieronder vallen, zoals de naam al zegt, de onderdelen van de fiets. Bijvoorbeeld; het zadel, het stuur en de wielen. Je krijgt hier ook 2 jaar garantie op.