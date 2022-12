Gebleken uit onderzoek: grootste reden om over te stappen op de elektrische fiets als de prijs voor fossiele brandstof stijgt

Shimano Inc afkomstig uit Japan, is hét metaalverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de productie van hengelsport- en skimateriaal en fietsonderdelen. In 2005 bestond 75% van de totale productie uit de productie van fietsonderdelen. In Europa zit het hoofdkantoor in Eindhoven.

Het Japanse bedrijf heeft een onderzoek uitgezet bij 15.500 mensen, afkomstig uit 12 verschillende landen. Met het onderzoek werd er gekeken naar de grootste redenen om een elektrische fiets aan te schaffen. In deze blog worden de resultaten van dit onderzoek met je gedeeld.

E-bike aanschaffen en prijs brandstof

De stijgende prijzen van bijvoorbeeld benzine worden in 9 van de 12 landen als grootste reden gegeven om een elektrische fiets aan te schaffen. Van de ondervraagden met een Nederlandse nationaliteit geeft zeker 53 procent aan het hiermee eens te zijn.

Op een goede tweede plek staat subsidie. Uit het onderzoek is gebleken dat wanneer de overheid subsidie geeft als ondersteuning bij het aanschaffen van een e-bike, 50 procent bereid is om eerder een elektrische fiets te kopen.

Subsidie elektrische fiets in Nederland

Op dit moment zijn er in ons land drie fiscale regelingen – ook wel subsidie genoemd – die alleen geldig zijn voor ondernemers. Deze regelingen ondersteunen werkgevers om een elektrische fiets aan te schaffen voor hunzelf of voor zijn of haar werknemers. Deze subsidies bestaan uit:

Milieu investeringsaftrek (MIA)

Versnelde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Kleinschaligheidsinvesterngsaftrek (KIA)

Voor particulieren is er op dit moment nog geen aparte subsidieregeling in Nederland. In bijvoorbeeld Frankrijk worden er wel subsidies gegeven voor elektrische fietsen. Vijf jaar geleden had Frankrijk een laag marktaandeel in elektrische fietsen. Dankzij de stimulering is het marktaandeel gegroeid. Meer lezen over Europa en de fietsenmarkt in het artikel ‘Europa grootste groeimarkt elektrische fiets‘.

55-plussers houden zich aan het advies voor onderhoud

Wanneer je een elektrische fiets aanschaft, is het advies om je e-bike eens in de 6 maanden te laten controleren bij een fietsspecialist. Uit onderzoek van Shimano Inc blijkt dat het vooral de 55-plussers zijn die zich aan houden: ruim 41 procent. Daarnaast is 66 procent het eens met de invloed van onderhoud op het verlengen van de levensduur.

Favoriete elektrische fiets

Cortina E-U1 N3 2023

De Cortina E-U1 N3 – verkrijgbaar voor dames en heren – is een mooi instapmodel onder de elektrische fietsen. Deze e-bike beschikt over de krachtige voorwielmotor van Bafang. Bijschakelen doe je eenvoudig met de 3 versnellingen, die je kunt stellen aan je stuur. Ook heb je 5 verschillende ondersteuningsstanden om de snelheid en ondersteuning aan te kunnen passen.

