Gebruik cryptocurrencies wereldwijd enorm toegenomen!

Heb jij al een crypto zoals Bitcoin? Heel veel andere mensen wel. Het gebruik van cryptocurrencies is namelijk wereldwijd enorm toegenomen.

Er is een nieuw rapport uit van Crypto.com. Dit is een een cryptocurrency-uitwisselings- en fintech-servicebedrijf. Het bedrijf ontdekte dat het aantal mensen dat crypto’s gebruikt sinds januari van dit jaar meer dan verdubbeld is en bereikt 221 miljoen gebruikers. De markt groeit dus gestaag door.

Wereldwijd gebruik cryptocurrencies toegenomen

Aan deze acceptatie liggen veel redenen ten grondslag. Zoals de opkomst van instellingen zoals Tesla, Visa, Mastercard en Microstrategy die cryptocurrency adopteerden. En bijvoorbeeld El Salvador die Bitcoin als wettig betaalmiddel ziet, dit zijn belangrijke gebeurtenissen die hielpen om crypto nog meer te populariseren.

Het rapport heet “Measuring Global Crypto Users” en eruit blijkt dat het aantal gebruikers van cryptocurrency in de eerste helft van het jaar meer dan verdubbelde. De acceptatie van cryptocurrency ging van 106 miljoen in januari naar 221 miljoen in juni, voornamelijk aangedreven door de bull-markt die Bitcoin naar recordhoogtes bracht tijdens het eerste kwartaal. Het rapport bevatte informatie van de toonaangevende crypto-uitwisselingen op de markt. Denk hierbij aan Binance, Bitfinex, Gemini en Kraken.

Snelle groei

Het aantal gebruikers groeide hard. Veel mensen stappen in omdat ze niet de boot willen missen. Het eerste rapport over de acceptatie van cryptocurrency, dat dateert van mei 2020, merkte op dat het negen maanden duurde om 100 miljoen te bereiken van 65 miljoen gebruikers. Nu duurde het echter slechts zes maanden voordat de gebruikersbasis groeide van 106 naar 221 miljoen.

Altcoins spelen hierbij ook een aanzienlijke rol. Deze zijn begonnen met het opeten van het marktaandeel van reeds gevestigde cryptocurrencies zoals Ethereum. Waarschijnlijk als gevolg van de komst van nieuwe gebruikers op de markt. Aan het begin van het jaar waren altcoins-houders goed voor slechts 20% van de totale gebruikers van cryptocurrency. Maar als we nu kijken groeide dit in het tweede kwartaal tot een percentage van 38%.