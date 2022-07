Gebruik je stem om een WhatsApp status te delen

WhatsApp gaat verder met de mogelijkheid om een status te delen, gebruik nu je stem!

De Status functie van WhatsApp lijkt behoorlijk veel op Instagram Stories of op Snapchat. Maar dan in een meer uitgeklede variant. Het is een apart menu binnen de chat-app om door middel van een foto en een emoji een status met je contactpersonen te delen.

De laatste tijd heeft de berichtendienst niet echt verder gesleuteld aan de feature, tot nu. WABetaInfo merkte op dat in beta versie 2.22.16.3. een belangrijke nieuwigheid zit verstopt in de WhatsApp status update.

Het is nu ook mogelijk om een spraakbericht te delen via Status. Het is voor de eerst op deze manier mogelijk geworden om audio te delen met je contactpersonen. Het gaat hier niet om je stem der ondersteuning van een status update, maar om een publiekelijk spraakbericht.

Dus normaal gesproken zou je één persoon een spraakbericht kunnen versturen binnen een gesprek. Met deze update is het mogelijk om een publieke spraakbericht te maken. Uiteindelijk is het aan jezelf welke contactpersonen de status update mogen zien.

Het is nog onduidelijk wanneer de feature publiekelijk live gaat. Op dit moment is het echt nog een ontdekking binnen een nieuwe beta.