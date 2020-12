Gedupeerde Amazon klanten krijgen alsnog PlayStation 5 - Apparata

Goed nieuws voor Amazon klanten die gedupeerd zijn, ze krijgen alsnog een gloednieuwe PlayStation 5.

De lancering van de nieuwe PlayStation 5 verliep niet voor iedereen vlekkeloos. Zo had Amazon problemen met het leveren van de console. Sommige klanten die de PS5 hadden besteld kregen van alles thuisbezorgd, behalve de console zelf. Zo kregen ze bijvoorbeeld hondenbrokken of een scheerapparaat. Dat heeft natuurlijk weinig te maken met de PlayStation 5.

Inmiddels heeft Amazon contact opgezocht met klanten. De klanten die een PlayStation 5 hadden besteld krijgen er alsnog één geleverd. Wel moeten de klanten nog in actie komen en Amazon toestemming geven om geld af te schrijven van de bankrekening. Dat is omdat Amazon eerder al het betaalde geld had teruggegeven via vouchers van de webshop.

De verwachting is dat webshops, gameshops en elektronicazaken deze maand weer een lading PS5’s krijgen van Sony om uit te leveren aan klanten. De console is nog altijd verschrikkelijk moeilijk verkrijgbaar.

Voor de gedupeerde Amazon klanten is het in elk geval een fijne ontwikkeling dat ze alsnog een PlayStation 5 krijgen. Helaas zo’n beetje een maand later dan eigenlijk de bedoeling was, maar beter iets dan niets toch? Er zullen genoeg mensen zijn die nog altijd wachten om überhaupt een bestelling te kunnen plaatsen voor de PS5.