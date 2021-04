Gedupeerde PS5-kopers bij MediaMarkt krijgen geld terug - Apparata

De winkel stelt dat kopers van een PS5 die de boot hebben gemist bij de MediaMarkt gewoon hun geld terug krijgen.

Het is momenteel nog een rommeltje als het gaat om de PlayStation 5 verkopen. De console is moeilijk verkrijgbaar. Soms heeft een (web)shop een kleine voorraad die dan binnen een mum van tijd is uitverkocht. MediaMarkt had recent de PlayStation 5 op voorraad, echter werden er veel meer consoles verkocht dan ze konden leveren.

Klanten die bijvoorbeeld via iDeal hebben betaald kregen al snel hun geld terug. Dat is echter niet het geval met betalingen die via PayPal of American Express zijn gedaan. Een stortregen aan klachten was het gevolg. Tegenover Radar zegt MediaMarkt dat ook deze klanten gewoon hun geld kunnen terugverwachten. Helaas duurt het alleen wat langer dan gebruikelijk.

Heb je bij de MediaMarkt geprobeerd een PS5 te kopen via PayPal of American Express, maar bleek je toch geen exemplaar te kunnen krijgen dan hoef je je dus geen zorgen te maken. Het betaalde bedrag krijg je teruggestort.

Nog altijd is het onduidelijk wanneer Sony een enorme voorraad aan PS5’s gaat leveren aan winkels. Telkens gaat het om voorraden die lang niet genoeg zijn om aan alle vraag te voldoen. Dit kan helaas nog wel tot de zomer duren.