Geef je Apple Watch een uniek uiterlijk met Golden Concept

Gewoon je Apple Watch zoals je deze gewend bent, maar in een unieke behuizing van Golden Concept.

De Apple Watch is onder velen de nummer één smartwatch. Helemaal als je een iPhone hebt natuurlijk. Dan is het bijna een no brainer om voor dit type slimme horloge te gaan. Want het werkt het beste samen. Maar ondanks de diverse bandjes en aftermarket oplossingen kan het zo zijn dat je naar iets anders op zoek bent als het gaat om een unieke behuizing. Golden Concept helpt je op dat vlak op weg met de Apple Watch.

Het bedrijf heeft een titanium case ontworpen met enkele carbon details. Niet alleen ziet het er heel gaaf uit. Het materiaal is ook ontzettend stevig en dat voel je meteen zodra je het horloge om de pols draagt. Zo is het geen saaie smartwatch, maar voelt het vrij mechanisch aan zoals bij een Rolex of Omega het geval is. En het gewicht valt reuze mee. Het merk zegt dat de Apple Watch case zo’n 22 gram weegt.

Je kunt de behuizing bestellen voor de 45mm Series 7 en de voorgaande 44mm grote Apple Watch modellen. Exclusiviteit komt met een prijskaartje. Daar is deze Golden Concept Apple Watch behuizing geen uitzondering op. Het bedrijf vraagt 1.406 euro voor het product.