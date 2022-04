Geef je Segway een V8 of V12 geluid met deze speaker

Segway heeft de Ninebot Engine Speaker uitgebracht als accessoire voor op je scooter of Ninebot. Het is best wel geinig.

Je kunt het hedendaagse Segway onder meer kennen van de elektrische scooters (steps) en de Ninebot Gokart. Beide voertuigen zijn volledig elektrisch. Dat heeft een nadeel. De beleving is leuk op zo’n ding, maar niet compleet. Je mist toch een beetje geluid, nietwaar? Vonden ze bij Segway ook, daarom hebben ze de Ninebot Engine Speaker bedacht.

Deze Bluetooth speaker is als accessoire te gebruiken om je voertuig van geluid te voorzien. Aan de hand van een speciale mount past deze speaker perfect op je scooter of Ninebot kart. Met dit product kun je verschillende motorgeluiden simuleren. Opeens klinkt je Segway als een eencilinder, tweecilinder, V8 of zelfs een V12.

De speaker beschikt over een 2.200mAh grote accu. Segway zegt dat de Bluetooth speaker tot 23 uur meekan op een volle acculading. Opladen verloopt via USB-C. Dankzij een IP55 rating is het apparaat ook nog eens stof en waterbestendig. Dus mocht je per ongeluk door een plas driften dan is de speaker niet meteen kapot.

Heb je geen zin in motorgeluiden, dan kun je de Ninebot Engine Speaker ook gebruiken als radio. Via Bluetooth kan de smartphone verbonden worden om je eigen muziek af te spelen. De speaker is nu verkrijgbaar in de online Segway Store voor een prijs van 150 dollar.