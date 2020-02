Geeft Apple iPhone-gebruikers eindelijk meer controle?

Gaat Apple de touwtjes iets laten vieren omtrent standaard apps?





Apple en Android zijn in veel opzichten tegenpolen; bijvoorbeeld als het gaat om de ecosystemen. Android is als een rommelmarkt, je kunt er talloze dingen vinden en het is aan de gebruiker om te kijken of er iets van waarde tussen zit. Apple is meer als… een Apple Store? Je kunt er maar één product kopen: dat wat Apple je voorschotelt. Maar die strengen bewaking van de grenzen van het ecosysteem worden binnenkort wellicht wat milder bewaakt.

iPhone-maker Apple gaat gebruikers mogelijk meer vrijheid geven in welke apps ze als standaard gebruiken op iOS-apparaten. Op het moment is het in principe niet mogelijk om bijvoorbeeld in te stellen welke browser, mail-service of camera-app je gebruikt. Bloomberg suggereert op basis van insider-informatie daarentegen dat Apple nu overweegt om de gebruiker meer vrijheid te geven met betrekking tot standaard apps.

De verandering zou daarentegen niet van harte plaatsvinden. Er is veel kritiek op de manier waarom Apple standaard-apps regelt. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat de virtuele App Store keihard aan vriendjespolitiek doet. Ook het feit dat het Amerikaanse miljardenbedrijf weigert een universeel oplaadstandaard te adopteren wordt ze niet in dank afgenomen.

Hoewel Apple-apps over het algemeen gewoon doen wat ze moeten doen, is het natuurlijk een beetje kinderachtig hoe iOS-gebruikers beperkt worden. Als je graag een andere browser zou willen gebruiken, dan moet dat volgens mij gewoon mogelijk zijn. Standaard-apps mag Apple, zoals Google dat op Android ook doet, altijd installeren. Maar geef de gebruiker tenminste de mogelijkheid om iets anders te gebruiken, toch?

Of Apple de vernieuwde aanpak daadwerkelijk gaat doorvoeren is nog even afwachten geblazen.

