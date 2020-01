Geeft Nintendo de strijd om de console op?

De geruchten over de Nintendo Switch Pro doen dit wel vermoeden.





De strijd tussen Xbox Series X en PlayStation 5 zal, als het over gaming consoles gaat, 2020 in haar greep houden. Toch zagen we al eerder op basis van statistieken dat, tot verbazing van sommigen, de Nintendo Switch het meest populair blijkt.

Grote vraag is dan ook wat het antwoord van Nintendo zal zijn op de slag tussen Microsoft en Sony. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er geruchten gaan over een Nintendo Switch Pro. Op basis van een lek in de Koreaanse media kunnen we het woord Pro echter wel tussen haakjes zetten. Op basis van de Engelse vertaling brengt het idee van Nintendo namelijk ten minste twee fikse teleurstellingen.

De eerste teleurstelling is dat de ontwikkeling nog flink wat tijd in beslag zal nemen. Daarmee zou deze Nintendo Switch Pro pas in 2021 te verwachten zijn. Als dit klopt zou Nintendo de strijd tussen de twee grootste concurrenten laten passeren.

Daarbij zou, op basis van hetzelfde rapport, de kwaliteit van de beelden zwaar tegenvallen. Nintendo zou namelijk voor de processor de handen ineen slaan met NVIDIA. Hoewel dit merk zeker in staat is om beeldresolutie in 4K te verzorgen zou de gevraagde capaciteit om gaming in 4K-resolutie mogelijk te maken te veel gevraagd zijn.

Dat zou betekenen dat gamers die aan het eind van het jaar over willen stappen de keuze hebben tussen 2 consoles die wel 4K-resolutie kunnen leveren en elkaar vast met mooie aanbiedingen af zullen troeven. Het andere alternatief is wachten op een console die later komt en beduidend minder kwaliteit heeft. Die keuze lijkt eenvoudig gemaakt.

Toch raden we de makers van Xbox en PlayStation aan om Nintendo niet te onderschatten. Nintendo heeft weliswaar geen concrete toekomstplannen bekend gemaakt, maar de strijdvaardige woorden van Nintendo’s topman laten zien dat men zeker nog niet is uitgespeeld in de gaming-markt.

Afbeelding: Nintendo