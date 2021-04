Geen excuus meer om geen berichten te kunnen sturen - Apparata

De grootmoeder van een technicus kon niet goed overweg met Telegram. Om toch berichten te kunnen sturen heeft haar kleinzoon een machtig apparaat gebouwd.

Veel ouderen vinden de huidige technologie lastig. Het gaat ook snel en ze kunnen het nauwelijks bijhouden. Om toch in contact te blijven heeft Manuel Lucio Dallo ‘Yayagram’ voor zijn grootmoeder gebouwd. Dit is een doe-het-zelfproject dat het verzenden en ontvangen van spraak- en sms-berichten via Telegram een ​​fysiek proces maakt, net als het gebruik van een ouderwetse telefooncentrale.

Yayagram

Dallo is een technicus, dus hij heeft enige ervaring met technische projecten. ‘Yaya’ is een jargon voor ‘oma’ in het Castilliaans. Het is een warme manier om naar je grootmoeder te verwijzen. Dit heeft hij verwerkt in Telegram, zodat hij nu een naam heeft voor zijn uitvinding. Om een berichtje te kunnen versturen moet de gebruiker een kabel aansluiten naast de naam van de ontvanger. Dan moet je de knop ingedrukt houden en je boodschap inspreken. Het bericht komt dan binnen bij de ontvanger zoals we gewend zijn. Krijgt de ‘operator’ van het apparaat een bericht binnen, dan wordt dit geprint. Hoe handig!

Techniek om berichten te versturen

In verschillende Twitterberichten gaat hij in op de techniek. Hij heeft Telegram gekozen, omdat deze meer open is. Ook is hij niet gecharmeerd van Facebook, de eigenaar van WhatsApp. Het apparaat wordt aangedreven door een Raspberry Pi 4, draait op Python en gebruikt verschillende softwarebibliotheken van derden om alles aan elkaar te koppelen. De printer is er een die ook in kassa’s zit.

Hello world! I want to share with you a device I made, its name is "Yayagram", a machine that helps our beloved elders to keep communicating with their grandchildren . How? Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7 — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021

Dallo kwam op het idee omdat zijn grootmoeder nu wegens corona niet onder de mensen kan zijn. Ze sprak haar familie nauwelijks meer. Mede doordat zij slechthorend is, is telefoneren en videogesprekken voeren lastig. Met Yayagram kan ze weer praten met mensen wat haar weer kracht geeft, aldus de trotse bouwer.