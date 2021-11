Geen Forza of Gran Turismo, maar deze game krijgt een nieuwe BMW!

Onverwacht krijgt deze game in plaats van een Forza of Gran Turismo deze nieuwe BMW. BMW geeft die eer aan Rocket League.

Je zou misschien denken dat autofabrikanten hun nieuwste auto’s het liefste in de meest realistische racegames terugzien. En dat daar dan ook een primeur voor is weggelegd. Niets is minder waar. In elk geval niet als het op BMW aankomt. De Duitse autofabrikant heeft de game Rocket League uitgekozen als primeur voor de nieuwe BMW M240i.

Rocket League en BMW

Nog voor de marktlancering van het model is de auto al virtueel te racen in Rocket League. Dat komt door toedoen van BMW Esports. Deze partij is namelijk titelsponsor van de BMW Rocket League Open. Een event binnen de Rocket League Championship Series (RLCS) dat op 6 en 7 november gehouden zal worden. Een serieus kampioenschap overigens met 25.000 dollar prijzengeld. De winnaar van het kampioenschap gaat er met de hoofdprijs van 10.000 dollar vandoor.

Rocket League is een online game waarbij spelers met voertuigen een bal in het doel van de tegenstanders dienen te rijden. De wedstrijden spelen zich af in arena’s en leveren vaak een knotsgekke strijd op waarbij de ene auto vaak op de andere botst.

Van 4 tot en met 10 november krijgt de community van Rocket League de tijd om de M240i virtueel te kopen.